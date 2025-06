“Ti mando all’ospedale dei bambini malati di mente”: la frase choc della maestra d’asilo a un alunno di 3 anni

Desio (Monza e Brianza) – 6 Giugno 2025 - "Ti mando all'ospedale dei bambini malati di mente". Questa una delle frasi, detta ad un alunno di tre anni, da una maestra ora 62enne della scuola materna Sacro Cuore di Desio chiamata a rispondere di maltrattamenti davanti al Tribunale di Monza.

In aula

A riferirlo in aula la pedagogista e coordinatrice dell'istituto per l'infanzia oggi all'apertura del processo in cui si sono costituiti parti civili la Fondazione Opera Pia Sacro Cuore di Gesù presieduta da monsignor Mauro Barlassina, legale rappresentante della scuola e una mezza dozzina di genitori a favore dei propri figlioletti. Nel 2022 la storica insegnante dell'asilo era stata licenziata dalla scuola, che aveva presentato una denuncia poi arrivata sul tavolo della Procura di Monza e diventata un rinvio a giudizio.

Le accuse

I reati contestati alla maestra sarebbero iniziati nel 2020. "I bambini venivano descritti come terrorizzati e succubi dell'ambiente che li circondava: piangevano disperati perchè non volevano entrare in classe, apparivano molto disciplinati e silenziosi, non potevano muoversi, uscire dalla fila e salutarsi, alla mensa venivano sgridati se non mangiavano. Quando cambiavano le insegnanti di riferimento, ad esempio al centro estivo, i bambini andavano a scuola volentieri e con il sorriso - ha raccontato la coordinatrice - Io l'ho sentita personalmente gridare contro una bambina autistica che cercava di avvicinarsi a dei disegni in tempera che stavano asciugando e l'ho vista allontanare dalla classe a mangiare un'altra bambina con l'insegnante di sostegno perchè aveva fatto cadere un po' di acqua. Un'altra bimba era stata percossa su braccia e mani e strattonata perchè aveva accartocciato un tovagliolo nella brocca dell'acqua. E mi hanno riferito di un bambino colpito alla nuca perchè non voleva mangiare. All'uscita dovevano aspettare i genitori seduti con gambe e braccia incrociate e inchinarsi e dare la mano alla maestra prima di andarsene".

Interrogata su questi comportamenti, avrebbe detto alla coordinatrice che "bisogna essere rigorosi con i bambini altrimenti li perdi, non mi piace quando prendono in giro gli adulti". Dal canto suo, l'imputata parla di un metodo educativo soltanto un po' più rigido e apprezzato da tutti gli altri genitori. La sua difesa ne convocherà alcuni al processo, ma nella prossima udienza fissata ad ottobre sarà la volta di quelli che hanno denunciato.