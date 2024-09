Desio, incidente in Valassina: 5 feriti gravi e traffico in tilt in direzione Lecco Quattro auto coinvolte e una moto coinvolti nello schianto avvenuto pochi minuti dopo le 12 all'altezza dello svincolo Desio San Giorgio. Per velocizzare le operazioni è intervenuto anche l'elisoccorso, che è atterrato proprio lungo la statale