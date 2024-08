Degrado in centro storico a Desio, l’esasperazione dei residenti: “Non ne possiamo più, ci sentiamo abbandonati”

Desio (Monza e Brianza) - Schiamazzi notturni, scazzottate, vandalismi, sporcizia, arredo urbano devastato, piccoli furti, escrementi di cani e non solo, bivacco di senzatetto. Non esce dalla morsa del degrado, e anzi sembra peggiorare la situazione in un angolo del centro storico di Desio, a due passi dalla basilica. In teoria, una delle zone di maggior valore della città, un potenziale “salotto buono“ desiano. In realtà, terra di tutti e di nessuno, dove forze dell’ordine e polizia sono apparizioni sporadiche e temporanee.

Siamo nel “triangolo“ tra via Garibaldi, via Olmetto e piazza Conciliazione. Dove residenti e commercianti sono al limite del livello di sopportazione. “Anche la scorsa notte abbiamo avuto gruppi di ragazzi, decine, che hanno fatto baccano fino a tardi, bevendo, urlando, sgasando coi motorini – racconta un residente –. Siamo alle solite. Qui non si riesce a dormire, poi la mattina quando esci trovi gli ulteriori regali di quei ragazzi e delle persone che popolano questa zona a tarda sera e di notte: arredi spaccati, decine di bottiglie di birra e alcolici per terra, a volte in frantumi, vandalismi”.

Scene e scenari che si ripropongono ormai da anni. Da quando proprio qui, 3 anni fa, si svolse una maxi rissa tra due baby gang di Desio e Cinisello, a colpi di machete, bastoni e mazze da baseball. Poi seguita da altre scazzottate più leggere, per fortuna. In una zona particolare, centrale, ma anche caratterizzata dai portici, da piccole piazzette e giardinetti, in certi angoli piuttosto nascosti, che invitano e invogliano la frequentazione da parte di bande giovanili, ma anche di spacciatori e, da qualche mese, pure di senzatetto. Con una routine, e un corollario, fatto di cestini e arredi spaccati, piante e aiuole devastate, sporcizia ovunque.

“In passato hanno anche rotto delle telecamere di videosorveglianza”, ricorda un altro residente. E alcune altre sono state posizionate, anche contro i tanti “ricordini“ dei cani lasciati in giro da proprietari, tanto per non farsi mancare nulla, con tanto di cartelli minacciosi di avvertimento verso gli stessi incivili umani. Una situazione di schiamazzi e degrado che, inevitabilmente, aumenta nel weekend, quando la zona si popola anche dei tanti ragazzi diretti, e in attesa di entrare, nella vicina discoteca. In passato sono state fatte pure delle petizioni, da parte di chi vive e lavora qui, ma la situazione non è mai cambiata. Qualche controllo più attento e capillare, sul momento, poi di nuovo lo stesso senso di abbandono, con sempre più residenti, soprattutto donne, che hanno ormai anche timore a muoversi in zona a tarda sera.