A Desio la crociata dei ‘bisognini’, cartelli contro i padroni di cani: “Avete ridotto il centro in una latrina”

Desio (Monza) – Non ne possono più. E, per manifestare il loro sdegno, hanno deciso di affidarsi ai cartelli. Scritti e attaccati alle proprie vetrine o sui muri dei propri condomini. Arrivando a posizionare telecamere di videosorveglianza. E minacciare di inviare le immagini dei trasgressori ai carabinieri. Una piccola crociata, quella che alcuni residenti e negozianti del centro hanno deciso di avviare contro i padroni di cani incivili, che lasciano il proprio Fido fare ogni tipo di bisogno sotto i portici, lungo i marciapiedi e accanto alle vetrine di via Garibaldi, principale via dello shopping.

Nelle ultime settimane hanno affisso alcuni cartelli, per cercare di arginare il problema: "Attenzione! L’area è sottoposta a videosorveglianza – è scritto in uno di essi –. Si prega di raccogliere gli escrementi del proprio cane. In caso contrario i filmati verranno consegnati direttamente ai carabinieri con relativa denuncia". Una minaccia forte e anche singolare, che non si sa quanto possa essere efficace. E allora c’è chi punta sul tentativo di far vergognare i proprietari, anche con parole forti: "Fate schifo.... con gli escrementi e le deiezioni dei vostri cani avete ridotto il centro della città in una latrina a vostra disposizione. Non vi hanno fermato le telecamere. Gli ingressi delle abitazioni, le vetrine, i marmi, le colonne, ve ne siete impossessati come se fossero vostri! A casa vostra gli fate fare i bisogni sui pavimenti? Non è il cane a decidere dove fare i suoi bisogni. Ci sono regole che vanno rispettate: vergognatevi!".