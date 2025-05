A giugno la nomina di un secondo psichiatra

I difensori di parte civile, che non hanno potuto partecipare alla valutazione sulle condizioni psichiatriche dell’imputato con un loro consulente perché la Procura non ha chiesto l’incidente probatorio, hanno affidato a un esperto le conclusioni della consulenza della pubblica accusa per sottoporle ad un vaglio e il loro psichiatra ha ritenuto necessario che venisse rifatta una perizia per presunte carenze metodologiche. "Non metto in dubbio l’esito della consulenza, ma non condivido il metodo con cui è stata svolta – ha replicato davanti alla Corte di Assise di Monza il consulente psichiatrico di parte civile – C’è una differenza tra psichiatria clinica e psichiatria forense. In quest’ultimo caso è importante studiare anche il fascicolo penale e fare più di un colloquio con l’imputato per capire se possano esistere fattori personali, familiari ed economici che ne influenzino l’esito. Anche i test psicodiagnostici sono importanti e in questo caso non sono stati eseguiti. Non basta sottoporre il paziente alla Tac cerebrale perché questo accertamento può non mostrare eventuali problemi di comportamento abituali che invece possono emergere nei test psicodiagnostici". Una tesi che ha convinto i giudici della Corte di Assise, che hanno deciso di disporre una nuova perizia psichiatrica nominando d’ufficio un consulente.

Il nuovo passaggio potrebbe portare il processo ad entrare nel vivo dopo la pausa estiva a meno che il perito, che verrà nominato agli inizi di giugno, riesca a concludere la sua analisi psichiatrica entro luglio.

S.T.