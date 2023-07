Declinazioni dell'Amore, Nuova Stagione al Teatro Villoresi di Monza

L’amore coniugale, quello tra genitori e figli, per il denaro e l’amore omosessuale. Le declinazioni dell’amore sono il tema portante della nuova stagione del Teatro Villoresi. Dieci spettacoli in abbonamento già definiti. Si parte sabato 14 e domenica 15 ottobre con “Come se fosse amore”, una commedia di genere, di Marco Cavallaro, che ha già portato a Monza “That’s Amore”. Il 18 e 19 novembre torna il Balletto di Milano con “Romeo e Giulietta”. Il marito casalingo e dedito alla cura del figlio e la moglie in carriera è il tema di “La ciliegina sulla torta” che riporta in maniera lieve e giocosa anche il tema dell’amore omosessuale (sabato 16 e domenica 17 dicembre). A gennaio, Giuseppe Pambieri e Paola Quattrini saranno i protagonisti de “La signora omicidi”. A febbraio Giorgio Marchesi porta a Monza il classico di Pirandello “Il fu Mattia Pascal”, ma aggiornato e con musiche dal vivo, scritte ed eseguite da Raffaele Toninelli.

Lo spettacolo di marzo sarà dedicato a Raffaella Carrà: “Fiesta” è la commedia musicale di Fabio Canino. Benedicta Boccoli, Lorenza Mario e Stefano Artissunch porteranno “Le preziose ridicole”, mentre “Non ti conosco più” è la commedia in 2 atti di Aldo De Benedetti con Stefano Masciarelli e Maria Carla Rodomonte, in scena il 13 e 14 aprile. A maggio Antonello Avallone sarà “Il prestanome”, a giugno chiuderà la stagione “Elvis the musical” con Joe Ontario, il sosia più famoso del re del rock. "Lo scorso anno abbiamo totalizzato 320 abbonati, più altri 50 con i regali di Natale – racconta il direttore artistico Gennaro d’Avanzo – e quest’anno, già a fine giugno erano oltre 300. Il nostro obiettivo è raggiungere i 500 abbonamenti. Per il mio settantesimo compleanno ho voluto fare un omaggio agli abbonati, mantenendo i prezzi invariati, poltronissima 210 euro, poltrona 195 e galleria 115, con riduzioni per over 60".

Cristina Bertolini