Debutta Sioc: l'Asst Brianza si informatizza con una piattaforma per esenzioni, vaccinazioni e porto d'armi

Esenzioni, scelta e revoca, pin e puk e presto anche vaccinazioni e porto d’armi. Debutta Sioc - sportello istanze online cittadino - la piattaforma personalizzata dell’Asst Brianza che sostituisce le file davanti agli uffici.

Un nuovo tassello per l’azienda che prosegue nel percorso di informatizzazione spinta cominciato anni fa con la cartella clinica digitale e che l’ha portata a essere una delle realtà più avanzate in Europa per i servizi in rete. Ora, il nuovo salto, fissato per mercoledì: l’accesso avverrà direttamente dall’home page del sito istituzionale (asst-brianza.it). La novità sostituirà i canali di comunicazione e-mail e Zerocoda: continueranno ad essere accessibili i call center di ciascuna sede territoriale di Scelta e Revoca, attraverso i quali si potranno richiedere informazioni, o fissare appuntamenti.

Bar.Cal.