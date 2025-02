Dal “Vedov Allegher“ a la Portinara. A teatro si ride anche in dialetto

Una tradizione che non cede. Prenderanno il via nei prossimi giorni un paio di rassegne di teatro in dialetto che terrano compagnia lungo il mese e anche oltre. A Sovico giovedì alle 21 partirà la “Rassegna Dialettale“ promossa da Comune e centro culturale OppArt: sul palco di via Giovanni da Sovico gli attori della Filodrammatica Don Giorgio Colombo di Bellusco porteranno in scena la commedia in tre atti “El Vedov Allegher“, che ruota attorno alla figura di Leopoldo degli Arnaboldi, titolare di un’agenzia di pompe funebri, all’apparenza morigerato ma in grado di combinarne di tutti i colori. Giovedì 27 alla stessa ora toccherà invece alla Compagnia Diego Fabbri di Veduggio con “Ma la Gilda la crepa mai“, commedia dialettale in tre atti che ha per protagonista la sanguigna e vibrante Gilda, donna dalle decisioni spicce alle prese con un malinteso di malasanità che le farà sospettare che i parenti siano buoni con lei solo per interesse. Ingresso libero.

A Biassono domenica alle 16.30 alzerà il sipario la rassegna “DialettiAmo“: sul palco del cineteatro Santa Maria la commedia “La purtinara del cinquantadù“ interpretata dal Gruppo teatrale L’Agorà, che farà calare nell’eccentrico microcosmo di un palazzo di Milano abitato da nobili, ballerine, cantanti e pittori. Biglietti dai 13 ai 15 euro su www.cineteatrobiassono.org/ticket. Si proseguirà il 16 marzo con “Me tuca anca paga i tass“, il 6 aprile con “El Vedov Alegher“ e l’11 maggio con “Premiata Ditta Felice Trapasso“.

A Carate, infine, venerdì e sabato il teatro Agorà proporrà alle 21 lo spettacolo “Quel malnat del Leopoldo“, che avrà anche una finalità benefica: raccogliere fondi in favore del gruppo locale dei volontari di Protezione civile.

Fabio Luongo