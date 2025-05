Dal suo studio al palco. A teatro cambia tutto: lo psicologo si fa analizzare

E se lo psicologo raccontasse se stesso e i pazienti lo ascoltassero? Venerdì 16, alle 21, al Teatro Villoresi lo psicologo Luca Mazzucchelli arriva a Monza con lo spettacolo “Terapia al contrario“, raccontando, tra il serio e il faceto, il suo metodo in cui i ruoli prestabiliti vengono capovolti. Di solito lo psicologo ascolta, il paziente racconta. Luca Mazzucchelli ribalta le regole e trasforma il palco in uno studio a porte aperte, dove lo psicologo diventa narratore di una "storia trasformativa" e il pubblico il suo ascoltatore, ma esce con suggerimenti e stimoli nuovi. Attraverso aneddoti personali, momenti di riflessione e qualche sana provocazione, Mazzucchelli ripercorre il suo cammino professionale: dagli inizi come psicologo nei campi rom alla sua evoluzione come divulgatore su YouTube, passando per la psicoterapia clinica fino all’attuale veste di imprenditore. Quattro esperienze che aiuteranno il pubblico a comprendere meglio se stesso. Luca Mazzucchelli ha fondato nel 2012 il canale YouTube “Parliamo di Psicologia“, che conta oggi quasi 200.000 iscritti, nel quale ispira le persone a crescere a livello personale e professionale, grazie alla psicologia, arrivando a raggiungere su tutti i social quasi 1 milione di follower. È autore di numerosi best seller, tra cui “Fattore 1%: Piccole abitudini per grandi risultati“ (Giunti, 2019), “L’era del cuore. Come trovare il coraggio per essere felici“ (Giunti, 2020). È fondatore del centro di psicoterapia e coaching Mindcenter e di Skill Factor Academy, realtà che si occupa di corsi di formazione per aziende e privati. Mazzucchelli racconterà la sua esperienza di lavoro in un cortile Rom, per la Cooperativa Diapason: "Ci sono voluti almeno 5 o 6 mesi di presenza costante per costruire una relazione di fiducia - racconta - i giovani avevano storie di malavita, furti e rapine. Per aiutarli ho dovuto ricorrere a espedienti curiosi, che racconterò nello spettacolo". Mazzucchelli è stato fra i primissimi Youtuber a tema psicologia nel 2012: "Il social media mi ha permesso di entrare nelle tasche di milioni di italiani".