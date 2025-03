Dal Sud Italia a Milano: c’è “Rosella” al Binario 7

Una ragazza di un paese del Sud Italia che si trasferisce a Milano negli anni del boom economico. Come milioni di persone è attratta dalle possibilità di lavoro, dal mito della grande città e, nel suo caso, anche dalla volontà di sottrarsi a una condizione femminile che si perpetua da secoli. È “Rosella”, una storia del passato, ma ancora attuale, in scena al teatro Binario 7, oggi alle 21 e domani alle 16, sala Chaplin, per la rassegna “Teatro + tempo presente”. La sua storia personale si intreccia con la storia di una nazione, nel periodo che va dagli anni Sessanta agli inizi degli anni Novanta. Il desiderio di scrivere “Rosella” nasce dall’incontro tra l’esperienza di Egidia Bruno e Alberto Saibene, un intellettuale di famiglia milanese, che ha investigato il ruolo della donna nella regia de “La ragazza Carla”, (2015, prodotto da Rai Cinema, tratto dal poema omonimo di Elio Pagliarani). Biglietti online: intero 20 euro, ridotto 15 euro, under 18 6 euro.

C.B.