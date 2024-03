Dai Pc al centralino. Tutti i corsi gratuiti

Al via i corsi gratuiti per disoccupati al Consorzio Comunità Brianza. Si tratta dei corsi di competenze digitali Office per il lavoro di 40 ore dal 26 marzo al 12 aprile, e lo stesso corso a livello approfondito di 60 ore dal 26 marzo al 10 maggio su Ms Office, Word, Excel, utilizzo per uso professionale dei programmi di scrittura e di calcolo, dall’interfaccia alla stampa. Inoltre il corso di receptionist-centralinista con utilizzo della lingua inglese di 140 ore, con utilizzo della lingua inglese, dal 16 aprile al 27 giungo. Possono partecipare gratuitamente ai corsi tramite il Programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) disoccupati tra i 16 e i 65 anni. Al termine dei percorsi formativi è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione (al raggiungimento della frequenza pari al 70% del monte ore complessivo) e dell’attestato di partecipazione con il riconoscimento delle abilità e delle conoscenze (al raggiungimento della frequenza pari al 70% del monte ore complessivo e al superamento del test finale). È possibile iscriversi al percorso completo: competenze digitali (Office per il lavoro) più receptionist-centralinista con utilizzo della lingua inglese, 180 ore, dove verrà valutato il livello di conoscenze di base per garantire una classe il più possibile uniforme. Per informazioni: Consorzio Comunità Brianza - Area formazione. Mail: formazione@comunitabrianza.it, tel. 340-8882804. I corsi si terranno nella sede del Consorzio Comunità Brianza, in via Gerardo dei Tintori 18 Monza. Veronica Todaro