Da Totò a Pino Daniele. Un omaggio alla poesia di Napoli

Un recital poetico-musicale fatto di parole e suoni, voce e pianoforte, per rendere omaggio alla poesia di Totò, di Eduardo De Filippo e di Raffaele Viviani, fino a Massimo Troisi e Pino Daniele. È lo spettacolo intitolato “In rima al mare... di Napoli - Viaggio nella poesia partenopea“, che si terrà sabato alle 21 al centro culturale teatro OppArt di Sovico. A salire sul palco di via Giovanni da Sovico saranno l’attore Alfredo Oppio e il pianista Gianfranco D’Elia (nella foto), che assieme faranno immergere tra alcuni dei testi più emozionanti della letteratura napoletana, del passato e di epoche più vicine. Prenotazioni scrivendo a biglietteria@oppart.it. Per info contattare lo 039 9008448. F.L.