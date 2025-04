Da Novecento alla VIII Strada. Teatro, monologhi e canzoni

Una lettura teatralizzata da “Novecento“ di Baricco, il teatro-canzone di Patrucco dedicato a Brassens, la musica jazz e il rock progressive. Spettacoli e concerti all’insegna del gusto raffinato e dell’amore per la cultura al teatro OppArt di Sovico. Il sipario in via Giovanni da Sovico si alzerà oggi alle 21 con un evento organizzato insieme alla Pro Loco: il monologo “Novecento“ di Alessandro Baricco, con voce narrante di Corrado Villa e accompagnamento al pianoforte di Francesco Parravicini. Sarà un viaggio poetico ed emozionante tra parole e note, con una versione intensa ed evocativa del celebre testo teatrale sulla storia del leggendario pianista nato e vissuto sull’oceano. Info 039.900.84.48, prenotazioni a biglietteria@oppart.it.

Domani alla stessa ora spazio alla musica con il concerto jazz dei New Open Circle: il gruppo formato da Maurizio Signorino al sax tenore e soprano, Giuseppe Gallucci alla chitarra, Riccardo Vigoré al basso e Danilo Sala alla batteria presenterà il suo nuovo album, in cui il jazz contemporaneo si fonde con la tradizione. Sorretto da una ritmica pulsante e vivace il quartetto sviluppa un sound dalle trame melodiche inaspettate.

Venerdì 11 tornerà protagonista il teatro intrecciato con la musica: Alberto Patrucco porterà sul palco “AbBrassens“, una serata di canzoni, parole e pensiero libero in cui l’artista brianzolo dalla satira pungente presenterà il suo ultimo libro e album musicale dedicati al grande cantautore francese Georges Brassens, rendendo omaggio al suo spirito libertario e dissacrante.

Sabato 12 concerto di rock progressive con la band VIII Strada: sarà uno show potente e visionario, grazie alla presenza scenica del gruppo formato dal cantante Tito Vizzuso e da Davide Zigliani alla chitarra, Sergio Merlino al basso e Sigfrido Percich alla batteria. Gli VIII Strada hanno all’attivo due album, “La Leggenda della Grande Porta“ e “Babylon“, oltre a collaborazioni con artisti come Patrizio Fariselli degli Area e gli svedesi Pain of Salvation: hanno calcato palchi in tutta Italia e in Europa, ottenendo riconoscimenti a livello continentale. I loro brani sono viaggi sonori in cui parole e armonie creano suggestioni che fanno vibrare mente e cuore.

Sabato 26, infine, ancora rock con il concerto della Mauro Pina Band, un concentrato di carica, energia, emozioni e passione.