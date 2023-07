Da Monza a Orwell: al Binario 7 la nuova stagione di teatro

Stagione ricca di personaggi nuovi e conferme importanti al Teatro Binario 7. Oggetto della nuova produzione di Teatro Binario 7-La danza immobile sarà “1984“ di George Orwell, con una riedizione attualizzata del romanzo distopico orwelliano. "Ne sto scrivendo in queste settimane la drammaturgia - anticipa Corrado Accordino - perché contiene tematiche molto attuali: la gestione del potere, la massificazione del pensiero che diventa pensiero unico e che non lascia spazio alla libertà di espressione. Il Grande Fratello ora è rappresentato dai social". A gennaio si apriranno le audizioni per il cast. L’opera andrà in scena in primavera. La stagione comincerà a ottobre con “Il Giusto“ di Rosario Lisma, prodotto dal Teatro della tosse di Genova, storia di un uomo troppo giusto e onesto che, per tenere fede ai suoi principi, incorre in avventure rocambolesche.

A novembre sarà la volta di “Amorosi assassini“ di Valeria Perdonò, per la regia di Cinzia Spanò: narra di femminicidi, amori tossici e conflittuali che sfociano in drammi di ordinaria follia. Stretto riserbo per ora sugli appuntamenti prenatalizi, sulla stagione musicale e su quella per famiglie che verranno presentate a settembre. Fra le anticipazioni il ritorno di Paolo Nani, a febbraio, con “Piccoli miracoli“. Nani è un artista internazionale, dall’approccio poliedrico, tra clownerie, mimo e arte scenica.

Sempre a febbraio César Brie porterà a Monza “Nel tempo che ci resta - Elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino“, incontro immaginario tra i due magistrati vittime di mafia e Tommaso Buscetta. A marzo Tommaso Ragno con “Una relazione per un’accademia“, su testo di Franz Kafka. Nella passata stagione il Binario 7 ha avuto 250 abbonati, l’85% dell’era pre-Covid, in rimonta. Su 25 mila presenze, 20 mila i biglietti venduti singolarmente, di cui il 50% online.

Cristina Bertolini