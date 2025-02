Da Corte Olmetto a Casa dei Saggi. Tutti i progetti per i più fragili

L’inaugurazione di Villa Verbano a Cesano chiude un ciclo che in poco più di tre mesi ha visto l’avvio sul territorio di 3 strutture destinate a fragilità sociali. Lo ha rivendicato Agata Dalò, vicepresidente dell’assemblea dell’Ambito Territoriale di Desio, organo di rappresentanza politica che sovraintende gli interventi sociali del Piano di zona. "Dalla Corte Olmetto di Desio per il percorso di autonomia di persone disabili alla Casa dei Saggi di Bovisio Masciago per le persone anziane, fino ad arrivare oggi a Villa Verbano per dare risposta alle emergenze abitative, tutte finanziate attraverso il Pnrr, siamo riusciti a dare risposte concrete al territorio, grazie a un intenso lavoro di squadra che ha saputo andare oltre le differenze politiche e questo ci deve rendere particolarmente orgogliosi".

Sono diverse le linee progettuali finanziate dal Pnrr con la Missione 5, Inclusione e coesione, all’interno dell’Ambito territoriale di Desio che comprende i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese e Varedo. Tra questi il programma Pippi (Programma di intervento per la prevenzione dell’isituzionalizzazione) che risponde all’esigenza dei bambini di crescere in ambiente sano e sicuro e prevede interventi nei confronti di famiglie in condizioni di vulnerabilità e un intervento dei servizi sociali domiciliari come il Sad, per garantire una dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione di persone sole in difficoltà. A Desio, gli appartamenti per l’autonomia di persone disabili in Corte Olmetto, inaugurati a dicembre 2023, hanno visto l’ingresso dei primi 5 inquilini a dicembre 2024, con l’obiettivo di arrivare a 9 entro marzo 2026. A Bovisio Masciago, dopo l’inaugurazione dello scorso 1 febbraio, si sta lavorando per l’inserimento dei 7 anziani non autosufficienti beneficiari nella Casa dei saggi di via Cantù. La realizzazione dei progetti è stata affidata all’azienda speciale consortile Consorzio Desio Brianza, azienda in house dei comuni dell’Ambito, di cui è presidente Giuseppe Lissoni, presente anche all’inaugurazione di Villa Verbano.

Ga.Bass.