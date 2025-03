Cultura, Monza apre il portafoglio. Più musica classica e Liberazione

Aumenta la spesa del Comune in cultura. Lo dice il bilancio di previsione 2025-2027 approvato nei giorni scorsi in Consiglio comunale. Si tratta di 200mila euro in più, che quest’anno saranno destinati a cultura e turismo. Per quel che concerne il capitolo cultura l’anno scorso si partiva a bilancio da 223mila euro tra contributi e servizi per eventi culturali, quest’anno ne sono stati previsti in partenza 326mila, destinati ad aumentare nei mesi come avvenuto nel ’24. L’aumento di spesa corrente a bilancio per beni e attività culturali in città sta crescendo da un biennio: nel 2022 la spesa in servizi e contributi per cultura è stata di 259mila euro, che sono diventati 329mila nel 2023, e 375mila al termine del 2024.

L’assessora alla Cultura Arianna Bettin, sollecitata dal suo predecessore nella precedente giunta di centrodestra Massimiliano Longo - che ha chiesto chiarimenti sulla spesa - ha dichiarato in aula consiliare che quest’anno particolare attenzione verrà posta agli eventi musicali e a una ricca rassegna di eventi legati all’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

"Finora Monza non è riuscita a strutturare una stagione musicale completa per tutto l’anno – ha spiegato l’assessora –. Quest’anno per la prima volta abbiamo un calendario su tutto l’anno solare. Sono già partiti i concerti di musica classica degli Amici della musica in Sala Maddalena. A breve torneranno per la seconda edizione i Monza Music Meetings tra marzo e aprile, in modalità più diffusa rispetto a prima. I concerti di musicisti di prestigio saranno corredati da incontri sulla musica che coinvolgeranno le realtà cittadine".

"A ritornare sarà poi Monza Visionaria – ha proseguito l’assessora – e in estate il Monza live sound festival con le esibizioni delle band rock emergenti nelle piazze della città. Stiamo lavorando anche a una nuova offerta musicale estiva ai Giardini Reali. Tra settembre e ottobre toccherà al Fuori Gp e al Festival del Parco, che ancora una volta proporrà musica di qualità. Un anno e mezzo fa nostro ospite fu Lucio Corsi".

"Tra metà ottobre e fine ottobre – ha spiegato ancora – proporremo “Un piano per la città“ sostenendo la Rina Sala Gallo in questa rassegna di intermezzo al tradizionale concorso pianistico internazionale". Ricco e di livello sarà poi il programma legato alla Festa della Liberazione. "Alcune iniziative sull’80° anniversario dalla Liberazione si sono già tenute come l’incontro al Binario 7 su Emilio Lussu e la sua esperienza al confino. Altre iniziative sono in corso di organizzazione. La più importante è un concerto di piazza che dovrebbe tenersi il 27 aprile. E poi nella seconda parte dell’anno il Comune sosterrà la mostra “Nonostante il lungo tempo trascorso“ che sta girando per i principali capoluoghi di Regione italiani, vantando la curatela di Marco De Paolis, la persona che ha svolto le indagini sugli eccidi nazifascisti in Italia dopo l’8 settembre, ricostruendo le responsabilità di coloro che li hanno perpetrati. Una mostra ricca e approfondita con abiti e testimonianze, che si terrà in tutta probabilità in Villa Reale".

Il Comune, grazie all’aumento in parte corrente delle risorse, potrebbe subentrare come co-finanziatore di tutte queste iniziative.