CSel nel futuro, il welfare diventa digitale

Welfare sempre più digitale, CSel, colosso del sociale nel Vimercatese, ma anche nel Varesotto e nel Nord Milano, è uno dei 24 vincitori su 233 partecipanti in tutta Italia del finanziamento del Fondo della Repubblica digitale per la formazione del personale. Una cifra importante, 551mila euro, per offrire a 650 dipendenti gli strumenti per il salto innovativo. Il progetto, Digital CSel, è stato presentato a Cavenago, dove la coop ha casa, è cominciato ad aprile e terminerà fra un anno.

"La digitalizzazione non allontana le persone, le avvicina – dice il sindaco Giacomo Biffi presente all’evento -. È un’esperienza di relazione che impiega gli strumenti moderni più utili". L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di transizione digitale attivato dall’azienda "per offrire opportunità concrete di crescita a soci lavoratori e dipendenti, garantendo spazi formativi su più livelli". Perché un piano di questa portata? "Il punto di partenza è mettere un bene comune come la digitalizzazione a disposizione della collettività", spiega Francesco Allemano, presidente CSel. Coinvolgerà il 15% della forza lavoro del consorzio dove sono all’opera in 4.400 (713 dei quali in condizioni di svantaggio) e prevede percorsi mirati in base ai ruoli e alle competenze di ciascuno.

"Le lezioni saranno focalizzate sull’utilizzo delle due piattaforme Microsoft 365 e Google per favorire la collaborazione e l’integrazione sia all’interno che all’esterno delle realtà cooperative, riducendo le distanze - sottolinea Paolo Molteni, project manager di Digital CSel -. Verranno promossi corsi base, avanzati, dedicati all’accessibilità e di digital champion. Il primo è già in rampa di lancio, previsto per il 9 luglio. Il campione digitale in particolare, è una figura centrale che avrà il compito di garantire la continuità del progetto e di preservarne i benefici anche oltre la sua naturale conclusione".

"Bisogna evitare il rischio che gli enti consorziati rimangano indietro nelle competenze digitale necessarie nella società di oggi", chiarisce Marco Spreafico, direttore generale del consorzio. Partner, Fondazione Enaip Lombardia, punto di riferimento nel settore in Regione. A beneficiarne, le 23 realtà associate che operano in campi diversi, ma con un unico comun denominatore: l’emancipazione delle fasce più deboli e la costruzione di reti inclusive.

