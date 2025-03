Cross per Tutti, passione all’aria aperta. Ecco i vincitori sui sentieri della Brianza

Dopo sei gare che hanno visto la partecipazione complessiva di ben 4.000 atleti, la 14esima edizione di “Cross per tutti“ si chiuderà ufficialmente domani sera a Cesano Maderno con la cerimonia di premiazione. Atleti di ogni età, dai 5 agli 86 anni, hanno gareggiato tra prati e boschi a Canegrate, Cesano, Cinisello, Lissone, Paderno e Brugherio. Venerdì alle 21 sul palco del teatro Excelsior la consegna dei premi. Il triatleta azzurro Thomas Previtali (Atletica Vedano), 25 anni, ha conquistato il titolo seniores con 127 punti, uno in più di Giacomo Talamazzini. Tra le donne, Alessandra Renda (US San Vittore Olona), 24 anni, ha vinto il titolo seniores con 58 punti.

Tra le Promesse si confermano campioni under 23 Luca Andreis (Euroatletica 2002) e Laura Ceddia (Atletica Vedano); Giacomo Giorgini (Team Brianza Lissone) e Giulia Bergamin (Team Brianza Lissone) conquistano la vittoria tra gli juniores; Federico Caimi (Euroatletica 2002) e Carola Fancellu (Euroatletica 2002) dominano la classifica Allievi. Nelle categorie giovanili, Riccardo Braida (Centro Schuster) e Adele Bella (Athletic Club Villasanta) vincono tra i Cadetti/e. Per la categoria Ragazzi/e, divisa per anno di nascita, ci sono Alessandro Stirrup (Atletica Meneghina) ed Emma Ciortan (GSA Brugherio) tra i 2012; Mario Bizzarri (Centro Schuster) e Beatrice Proserpio (Atletica Vis Nova Giussano) tra i 2013.

Per le categorie Master, M35: Giuseppe Hernis (Polisportiva Moving) - Martina Soliman (Azzurra Garbagnate), M40: Matteo Vismara (Euroatletica 2002) - Nadia Malinverni (Atletica Cento Torri Pavia), M45: Riccardo Grassi (Circolo Atletica Guardia di Finanza) - Raffaella Preatoni (Atletica US Nervianese) M50: Corrado Armuzzi (Canturina Pol. San Marco) - Barbara Cassola (Pol. Olonia), M55: Andrea Cavalli (Atletica Lambro Milano) - Laura Ferrario (Athletic Club Villasanta), M60: Francesco Noviello (Azzurra Garbagnate) - Roberta Ghezzi (PBM Bovisio M.), M65: Francesco Mazzilli (Amatori Atletica Casorate) - Sibilla Bariani (Euroatletica 2002), M70: Martino Palmieri (Euroatletica 2002) - Annamaria Vaghi (Atletica Pavese), M75: Rodolfo Rencurosi (Atletica Vignate), M80: Aldo Borghesi (Arese GTV), M85: Oscar Iacoboni (Euroatletica 2002).

Gabriele Bassani