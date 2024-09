Crolla una pensilina alla stazione di Monza: ferito un uomo di 34 anni e treni paralizzati

Monza – Una pensilina in cemento è crollata martedì mattina intorno alle 10.30 all’interno della stazione ferroviaria di Monza, in via Enrico Arosio. Il crollo ha coinvolto un uomo di 33 anni, che è rimasta ferita. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica e il trentatreenne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso.

L’incidente ha interessato anche la ferrovia e, anche per consentire i soccorsi, la circolazione dei treni è interrotta completamente sia verso Milano che per le diramazioni Bergamo e Lecco. Nella zona sono accorsi anche i vigili del fuoco di Monza e gli agenti della polizia ferroviaria.