Cri Groane fuori dalla tempesta a Misinto: l'impegno dei volontari

A un mese esatto dalla devastante grandinata, buona parte dei danni è già stata riparata grazie all’impegno diretto dei volontari e al sostegno di imprese e cittadini della zona in cui la Croce Rossa Alte Groane opera da oltre 40 anni. In visita alla sede Cri Alte Groane di Misinto, che aveva subito un pesante danneggiamento con la grandinata del 24 luglio, è arrivato il presidente nazionale della Croce Rossa, Rosario Valastro. Con lui la presidente regionale Cri Lombardia, Sabina Liebschner. Degli 11 veicoli resi inutilizzabili dalla distruzione dei vetri, 7 sono stati già rimessi in servizio. I controsoffitti di uffici, camere, sale riunioni e cucina sono stati riparati. Buona parte delle apparecchiature informatiche sono state recuperate o sostituite.

"Per fine settembre dovremmo riuscire a intervenire anche sull’impianto fotovoltaico, che era entrato in funzione a maggio e che è stato fortemente danneggiato - ha spiegato Claudio Caronni, presidente della Cri locale -. Con l’aiuto di molte persone stiamo pian piano sistemando tutto".

"Siate orgogliosi di quello che avete fatto", l’incoraggiamento di Valastro, che ha assicurato sostegno al comitato locale. Per raccogliere fondi la Cri Alte Groane sta preparando 4 giorni di festa con musica dal vivo, da giovedì 31 a domenica 3 settembre nell’area di via Marconi.

Ga.Bass.