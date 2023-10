Crac Malaspina: pene dimezzate in appello per i condannati

Pene quasi dimezzate, tra assoluzioni per alcune accuse e prescrizioni, al processo di appello per la parte dei presunti complici di Giuseppe Malaspina condannati con il rito abbreviato.

Il Tribunale di Monza aveva deciso 20 condanne a vario titolo di reati fallimentari e tributari, trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio (non ritenuta invece l'associazione per delinquere) nell'inchiesta della Procura di Monza che vedeva al centro l'imprenditore calabrese accusato di avere assoldato una 'corte dei miracoli' di professionisti per salvare il suo impero immobiliare milionario. O

Oggi la prima sezione della Corte milanese ha fatto scendere da 6 anni e 4 mesi a 3 anni e 8 mesi la pena per Giorgio Spinelli, ritenuto dagli inquirenti uno dei più stretti collaboratori di Malaspina come responsabile societario del gruppo immobiliare. La condanna dimezzata a 2 anni e 10 mesi è andata all'ex moglie di Giuseppe Malaspina, Adriana Foti e al costruttore monzese Angelo Narducci, che si era interessato a rilevare l'ecomostro di Villasanta, l'hotel con i due piani abusivi, iniziato e mai finito, costruito dalla “Villasanta Village”, società facente parte della galassia Malaspina. Due anni pena sospesa per la 'storica' segretaria dell'imprenditore, Miriam Brambilla e per l'ex presidente del Consiglio di disciplina dell'Ordine degli ingegneri di Monza e Brianza Cesare Croce. Confermata invece la condanna a 3 anni e 4 mesi per l'altro stretto collaboratore di Malaspina, il responsabile finanziario Roberto Licini. Condanne infine minori confermate o smussate e un'assoluzione, per altri dipendenti e prestanome ritenuti al soldo dell'immobiliarista. I pm Salvatore Bellomo e Giulia Rizzo avevano chiesto condanne da 6 anni e mezzo a 8 mesi di reclusione, anche per associazione per delinquere.

Ora si attende la sentenza di appello per il dibattimento in cui i giudici monzesi hanno condannato Giuseppe Malaspina a 12 anni di reclusione e hanno invece assolto altri 10 imputati, tra cui l'avvocato ex giudice della sezione fallimentare monzese Gerardo Perillo, l'avvocata Fabiola Sclapari, i commercialisti Antonio Ricchiuto (genero di Perillo) e Salvatore Tamborino. Assoluzioni, non tutte con formula piena e per l'impossibilità di utilizzare alcune intercettazioni, non accettate dalla Procura di Monza, che ha deciso di presentare ricorso in appello.