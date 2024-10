Costumi a tema e tormentoni. I party “stregati“

Musica, dj-set, costumi a tema, proiezioni e locali allestiti come altrettanti luoghi da brivido. Anche la Brianza degli adulti si prepara a festeggiare Halloween, con eventi e iniziative che domani animeranno serata e notte nei principali ritrovi del territorio, tra atmosfere anni ‘90 e parodie delle elezioni Usa. Al Bloom di Mezzago dalle 22.30 appuntamento con “Election Day: Halloween Trash Party“, una festa che intreccerà la notte dei morti viventi con l’evento internazionale più importante dei prossimi giorni, ossia le elezioni presidenziali americane: l’invito è a sbizzarrirsi con travestimenti assurdi per dare vita a candidati politici improbabili e di ogni genere, tra presidenti in versione Halloween e meme viventi, il più possibile fuori dagli schemi. Ad accompagnare la lunga serata saranno dj-set scatenati a base di musica dance, hits e tormentoni, mixati dai collettivi Internazionale Trash Brianza e Tarzanelli. Biglietto d’ingresso 5 euro.

Al Tambourine di Seregno, invece, dalle 22 prenderà vita il “Party ‘90 Halloween“ in una danza delle streghe che farà ballare tutte le canzoni più famose dal 1990 al 2005, tra hit rock, pop e dance, oltre alle rivisitazioni delle sigle dei cartoni animati, sia quelle che ancora si ricordano, sia quelle ormai dimenticate. Un videoshow con proiezioni a tema completerà l’immersione nel clima da notte da brividi. Ingresso 7 euro con tessera Arci. A Sovico, infine, il centro culturale teatro OppArt ospiterà dalle 19 un “Halloween Party“ che prenderà la forma di una festa in maschera spettrale con dj-set: luci soffuse, decorazioni da paura e atmosfere da brivido, travestimenti inquietanti e musica per streghe, vampiri e fantasmi. E per il costume migliore ci sarà un premio.

F.L.