"Così gli studenti vanno a ruba". Scuola e lavoro, ecco la ricetta

La scuola si fa metà sui banchi e metà in azienda, per imparare responsabilità e serietà. Siglato ieri l’accordo tra Ust (Ufficio scolastico territoriale) e i nuovi partner Fondazione degli Ordini dei Dottori Commercialisti Monza, Agenzia per il lavoro Randstad, Unione Artigiani e Agenzia per il lavoro Gi Group che prenderanno parte ai percorsi scolastici di Apprendistato duale per ragazzi dai 15 ai 25 anni. Si svolge attraverso ore di lavoro e formazione in azienda, nonché ore di istruzione a scuola, seguendo le modalità definite da un piano formativo personalizzato, concordato tra scuola (istituti tecnici e professionali) e azienda. "Ho cominciato con il Pcto (alternanza scuola lavoro) in terza alla Tecnoviti di Seveso - racconta Cristian Angeretti, neodiplomato all’Itis Fermi di Desio - poi ancora in quarta e poi in quinta con l’apprendistato duale. Dopo la maturità sono stato assunto. Mi occupo di programmazione di macchinari e controllo numerico. L’apprendistato mi è servito per crescere. In azienda impari responsabilità e serietà: a scuola se prendi una 4 lo rimedi, in azienda se fai un errore grosso è un costo che incide sull’economia dell’azienda". Una storia simile quella di Paolo Marchese, dell’Iss Meroni di Lissone, passato attraverso Pcto, Apprendistato duale, contratti a termine durante l’estate e oggi in forze alla Rimadesio di Giussano: "Mi occupo di controllo numerico - racconta - per comporre il mobile finito. La nostra è un’azienda grande e già durante il percorso di Pcto e apprendistato devi mettere il massimo dell’impegno, serietà e puntualità.

L’assunzione non è per nulla scontata". I ragazzi delle scuole tecniche vanno a ruba: "Non abbiamo diplomati in cerca di lavoro, sto presentando alle aziende gli studenti di terza" sottolinea la professoressa Alessandra Paiella, referente orientamento del Fermi di Desio. L’accordo coinvolge ora 12 partner, tra associazioni territoriali, enti pubblici e agenzie per il lavoro. L’apprendistato duale è un’innovazione nella didattica, come spiega Vincenza Berardi, dirigente Ust Monza Brianza: già dall’anno scolastico 2022-2023 sono stati sviluppati 80 percorsi di apprendistato duale, distribuiti tra 5 istituti tecnici e istituti professionali; 10 studenti hanno conseguitola maturità attraverso questo percorso di apprendistato.