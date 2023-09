"Corso digitale a Desio: alfabetizzazione digitale per cittadini"

Un corso di alfabetizzazione digitale per rispondete alle necessità di numerosi cittadini che devono districarsi tra le informazioni pubblicate sul web e sono in difficoltà soprattutto per mancanza di competenze digitali.

Ma soprattutto un percorso per acquisire una serie di competenze che consentiranno di condividere informazioni e contenuti con altre persone, di beneficiare delle opportunità offerte dai social network e di sfruttare in modo più consapevole il potenziale comunicativo e informativo del web anche per inserirsi nel mondo del lavoro.

Infatti per Alfabetizzazione digitale si intende la capacità di utilizzo dei nuovi media, che dà la possibilità di partecipare in modo attivo a una società sempre più digitalizzata, per accedere alle informazioni tramite i numerosi canali oggi disponibili.

Requisiti di accesso al corso: maggiorenni residenti o domiciliati a Bovisio Masciago, Limbiate, Desio, Cesano Maderno, Muggiò, Nova Milanese, Varedo; beneficiario Rdc o Isee "6000 o in condizione di indigenza certificata dai servizi sociali del Comune di residenza, preferibilmente in possesso di patente B".

Il corso si articola in 4 lezioni da 3 ore una volta a settimana a settembre dalle 14 alle 17, presso la sede di Desio dell’Azienda speciale consortile Consorzio Desio Brianza, in via Lombardia 59.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni e iscrizioni: telefono 0362.39.17.39, [email protected].

Veronica Todaro