Corsi per diventare receptionist

Nuovi corsi specialistici promossi da Afol Monza e Brianza in partenza nel mese di giugno. Le iscrizioni sono aperte per i corsi di receptionist con utilizzo lingua inglese della durata di 80 ore, segreteria studio medico, 80 ore e l’aggiunta di altre 40 ore di informatica, contabile payroll, della durata di 80 ore e l’aggiunta di altre 40 ore di informatica, segreteria amministrativa, 80 ore e l’aggiunta di altre 40 ore di informatica, tecniche di vendita e marketing nella grande distribuzione organizzata, 40 ore, competenze digitali – intermedio avanzato di 40 ore.

I corsi sono gratuiti per i beneficiari del programma Gol, previa verifica dei requisiti d’accesso. Per tutti i corsi è previsto un test finale scritto e al superamento il rilascio dell’attestato di competenze.

Entrando nel dettaglio il corso di receptionist si terrà il mattino dalle 9 alle 13 nella sede di Afol a Monza in via Cernuschi 8, informazioni e iscrizioni g.guarna@afolmb.it oppure 039.83.96.470. I corsi di segreteria di studio medico, contabile payroll e segreteria amministrativa si terranno invece il pomeriggio presso il Centro di formazione professionale “G. Marconi“, via Edmondo de Amicis, 16 a Concorezzo, info e iscrizioni l.confalonieri@afolmb.it oppure 039.5979698. I corsi di tecniche di vendita e marketing nella grande distribuzione organizzata e competenze digitali – intermedio avanzato si terranno presso il Palazzo del Lavoro, via Tommaso Grossi 9 a Monza. In entrambi i casi per informazioni e iscrizioni: inviare una email a g.guarna@afolmb.it oppure telefonare allo 039.83.96.470.

