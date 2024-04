Corrado Villa in campo. La bandiera del centrosinistra per riconquistare Sovico

Il centrosinistra punta su Corrado Villa. Sarà lui il candidato sindaco di Sovico Progressista, la nuova coalizione che riunisce sotto un unico simbolo la lista civica Uniti per Sovico, Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. Il nome di Villa è stato ufficializzato ieri mattina dalle forze del centrosinistra locale: a lui toccherà sfidare la sindaca uscente Barbara Magni, intenzionata a correre per un secondo mandato, anche se ancora manca l’investitura formale da parte del centrodestra che attualmente guida il Comune.

Molto conosciuto dagli abitanti del paese, Villa ha 71 anni e da 8 è il presidente della Pro Loco. Per 47 anni è stato regista, autore e cuore pulsante della storica Compagnia Beato Contardo Ferrini, compagnia teatrale locale tra le più note della Brianza, diventandone l’anima dal 1976 fino al 2023, quando l’associazione ha fatto calare il sipario sulle sue attività. Dal 1978 al 2017 è stato sindacalista della Fabi, il sindacato dei bancari, arrivando ai vertici regionali e nazionali e guidando come segretario generale la sezione di Monza e Brianza. Coinvolto a livello locale per 7-8 anni in Banca Etica è stato anche per molti anni vicesegretario della Dc e consigliere comunale fino ai primi anni ‘80. Appassionato di musica, ha suonato a lungo in alcune band e nel 1976 ha ricostituito il coro parrocchiale sovicese. "Politica e sindacato li ho sempre masticati – spiega –. Il centrodestra è in Brianza la forza più radicata tra chi va a votare, ma abbiamo un alto astensionismo da recuperare. Usciamo da 5 anni in cui la Giunta attuale non ha certo brillato. Crediamo di poter richiamare le persone che negli ultimi 10 anni sono venute a vivere a Sovico. Sono stato un protagonista dell’associazionismo locale, per 40 anni ho fatto il sindacalista. Ma non sono l’uomo solo al comando, siamo un gruppo di persone che ha voglia di mettersi in gioco, per affetto e amore per Sovico".

Sabato alle 11 in sala civica ci sarà la presentazione pubblica di Villa e la prima assemblea di Sovico Progressista. "Saremo presenti sul territorio, zona per zona – promette Villa –. Crediamo che il programma che stiamo elaborando possa essere interessante anche per chi si è allontanato dalla politica". Assieme al candidato è stato presentato anche il simbolo ufficiale della coalizione, che richiama lo skyline di piazza Frette. "È un simbolo che richiama la storia di Sovico, il lavoro, e l’idea di riprendere in mano, da parte dei cittadini, le piazze e il paese".