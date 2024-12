Cornate d’Adda, funziona la campagna online per raccontare il lavoro dei dipendenti comunali: “La nostra vittoria sugli hater”

Cornate d’Adda (Monza e Brianza) – Al disprezzo social per i dipendenti pubblici Andrea Panzeri, sindaco millennial di Cornate d’Adda, ha replicato lanciando una rubrica su Facebook: “Un giorno in Comune”. Un filo diretto con i cittadini del centro brianzolo che possono entrare virtualmente negli uffici toccando con mano la mole di lavoro che gli impiegati portano avanti imparando a conoscere chi si occupa dei servizi. Il tour su Facebook ha debuttato in ottobre “e funziona – dice il primo cittadino – stiamo raccogliendo i primi risultati di un lavoro di semina che vuole soprattutto informare. È un modo per avvicinare la gente sempre più distante alle istituzioni”. Un rapporto carente che lui sta cercando di rafforzare.

“Le aziende – spiega – comunicano tutto quel che fanno con ogni mezzo a disposizione e così si costruiscono una reputazione solida. Non vedo perché il pubblico dovrebbe essere da meno”. Il succo della proposta del primo cittadino brianzolo è semplice: “Credo sia importante dare un nome e un volto alle persone”. A spingere il sindaco di centrosinistra all’iniziativa è stata una pioggia di commenti negativi su alcune pratiche: “Inaccettabile”, per lui che ha deciso di rilanciare. Panzeri, che ha conquistato la fascia tricolore contro i conservatori in sella da tre mandati nella cittadina al confine con la Provincia di Milano, una volta approdato in Municipio ha organizzato subito colloqui con la struttura.

“Ho conosciuto uno a uno funzionari, impiegati, operai, responsabili per capire esattamente ruoli, mansioni, aspettative – spiega –. Ho scoperto dedizione, preparazione, qualità che a volte non escono da queste mura perché quel che fanno passa inosservato. Un altro buon motivo per raccontarlo”. E per sconfiggere gli hater anche attraverso i social.