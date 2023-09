Coppa Agostoni 2023: percorso, orari, strade chiuse e dove vederla

Monza, 27 settembre 2023 – Tutto pronto per la Coppa Agostoni 2023, classica italiana, che domani, giovedì 28 settembre, inaugurerà il Trittico Lombardo, precedendo la Coppa Bernocchi e la Tre Valli Varesine. Dal 1996 al titolo Coppa Agostoni si è aggiunto quello di "Giro delle Brianze", perché è l'unica gara con percorso interamente brianzolo-monzese e lecchese.

Saranno ben nove le squadre di primo livello appartenenti alla massima categoria del ciclismo – il Word Tour – ha presentarsi sulla linea di partenza. Lo scorso anno a vincere fu Sjoerd Bax che, a sorpresa, superò Alejandro Valverde allo sprint finale, privandolo di quella che sarebbe stata la sua ultima vittoria in carriera.

Come da tradizione, la gara prenderà il via e si concluderà a Lissone e misurerà 195,7 chilometri, proponendo quasi 3000 metri di dislivello. Ci sono ben 13 colli da superare indenni per provare poi ad arrivare al traguardo. L’ascesa del Lissolo – posta a 35.7 chilometri dal traguardo – è l’ultima asperità di giornata, ma prima ci sarà da ripetere più volte il Sirtori e il Colle Brianza. Dal chilometro 160 in poi, i corridori dovranno affrontare una lunga discesa, prima di arrivare all’ultimo tratto pianeggiante da Lomagna a Lissone. Qui i corridori che hanno perso contatto sulle asperità precedenti, avranno la possibilità di provare a rientrare su coloro che hanno invece fatto la differenza.

Coppa Agostoni 2023, il percorso

Si parte da Lissone e, dopo un breve tragitto nel territorio della provincia di Monza (Albiate, Carate Brianza, Briosco e Renate), i ciclisti faranno ingresso nel Lecchese a mezzogiorno, attraversando la Sp 51 a Barzanò per poi dirigersi a Sirtori percorrendo la Sp 53. Da qui si dirigeranno verso Lomagna (Sp 55) e Casatenovo (via San Francesco d’Assisi) per fare ritorno in provincia di Monza e Brianza. Verso le 13, la carovana tornerà in provincia di Lecco, ancora una volta nel comune di Barzanò. Salendo a Sirtori i corridori entreranno nel circuito che prevede più passaggi e scalate alla salita del Lissolo prima, alla salita di Piecastello a Colle Brianza e, infine, alla salita di Sirtori.

Dalle 13 fino alle 15.30, i ciclisti compiranno più attraversamenti nei comuni di: Barzanò (Sp 51), Sirtori (Sp 53), La Valletta Brianza (Perego, via Santa Caterina), Castello di Brianza (loc. Cologna via Montello), Colle Brianza (via Milano), Santa Maria Hoè (via Papa Giovanni XXIII) e Olgiate Molgora (via Lombardia). La testa della corsa lascerà il territorio lecchese attraversando per la seconda e ultima volta Lomagna e Casatenovo. La carovana si dirigerà quindi verso Lissone dove i corridori giungeranno sul traguardo.

Coppa Agostoni 2023

La Coppa Agostoni 2023 si tiene giovedì 28 settembre. La carovana partirà alle 11.30 da Lissone per tagliare il traguardo nella stessa città alle 17 circa.

La Coppa Agostoni 2023 verrà trasmessa in diretta TV in chiaro da Rai Sport HD a partire dalle 15. Anche per quanto riguarda lo streaming, la piattaforma è quella di RaiPlay.

Diverse le modifiche alla viabilità a Lissone. In particolare nella zona di ritrovo in via Bottego, in quella di partenza in via Catalani e poi all’arrivo in via Matteotti si prevede una notevole affluenza di spettatori. Così dalle 12 di oggi, mercoledì 27 settembre, niente sosta nelle piazzette sotto il municipio e in via Garibaldi e dalle 5 di domani in una parte del parcheggio della stazione Fs. Sempre in zona stazione, dalle 13 di oggi divieto di sosta in parte di via Agostoni, mentre dalle 4 di domani niente transito in un tratto importante di via Matteotti - una delle strade principali della città - da via Besozzi a via Padre Giuliani. Dalle 6 di domani chiuse parzialmente via Roma, via Besozzi, via Miglio e via Bottego; divieto di parcheggio in tre vie attorno alla stazione e in una decina di strade coinvolte dal percorso.

L’ordinanza del Comune di Lissone con divieti e strade chiuse

Modifiche anche a Desio, dove il Comune ha emesso un’ordinanza che prevede, indicativamente dalle 16, il divieto di circolazione a veicoli e pedoni e di sosta ai veicoli con rimozione forzata, su ambo i lati, in via Tagliabue, nel tratto compreso tra l’inizio del limite territoriale con il Comune Lissone e via Per Seregno; via Per Seregno, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Tagliabue e la fine del limite territoriale con il Comune di Lissone.

Anche il comune di Triuggio ha comunicato le modifiche alla viabilità in vigore nella giornata di giovedì 29 settembre. “Il primo transito sul territorio di Triuggio è previsto intorno alle ore 12.40, il secondo giro avverrà intorno alle ore 16.00: in entrambi i passaggi i ciclisti in arrivo da Gerno di Lesmo passeranno a Canonica lungo via Emanuele Filiberto (Sp 135) per continuare a Triuggio lungo via Dante Alighieri, via Rimembranze, via Veneto e dirigersi verso Albiate” hanno spiegato dal municipio. “Durante il transito della manifestazione sportiva (indicativamente tra le 12.25 e le 12.50 e tra le 15.50 e le 16.10) sarà in vigore un’ordinanza prefettizia che prevede il blocco totale del traffico (compresi i pedoni) con il passaggio dei veicoli di inizio e fine corsa”.

La cronotabella degli orari e dei passaggi in città

Modifiche alla viabilità anche a Casatenovo. I due passaggi, con relative chiusure delle sedi stradali fino al passaggio del veicolo dell’organizzazione recante il cartello mobile “fine gara ciclistica” si terranno indicativamente dalle 12.15 e dalle 15.30.

L’ordinanza del Comune con tutte le informazioni.