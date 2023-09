Trittico Lombardo, Pocagar e Van Aert infiammano le grandi classiche d’autunno. Programmi, percorsi e date

Milano, 24 settembre 2023 – Insieme all’autunno arrivano anche le tre grandi classiche del ciclismo lombardo: Coppa Agostoni, Bernocchi e Tre Valli Varesine in calendario tra il 28 settembre e il 3 ottobre, prossimi. Le tre gare hanno fatto la storia del ciclismo made in Lombardia e quest’anno celebrano le 282 edizioni complessive.

Una tradizione che si ripete anno dopo anno, un’eccellenza dello sport internazionale portata avanti con passione e impegno dallo Sport Club Mobili Lissone, dall’Unione Sportiva Legnanese 1913 e dalla Società Ciclistica Alfredo Binda. Il Trittico Lombardo 2023 è stato presentato ufficialmente nei giorni scorsi alla presenza del Governatore Attilio Fontana, del sottosegretario allo sport Lara Magoni e dell’europarlamentare Lara Comi. Ecco programmi e tutto quello che c’è da sapere per gli appassionati delle due ruote.

Lo Sport Club Mobili Lissone organizza a Lissone per il giovedì 28 settembre 2023 la 76ª edizione Coppa Ugo Agostoni – Giro delle Brianze – Gran premio Banco BPM, la classica gara ciclistica riservata alla categoria Homme Elite, iscritta nel calendario Uci Europe Tour. La partenza è fissata per le 11.30 da via Catalani, arrivo nel pomeriggio in via Matteotti, sempre a Lissone.

Il precorso prevede 195,7 chilometri e quasi 3000 metri di dislivello. Dopo un tratto in linea iniziale di una ventina di chilometri i corridori affronteranno per la prima volta la salita di Sirtori, iniziando così un circuito di 45,4 chilometri che si concluderà al secondo passaggio sull’ascesa, che a sua volta sancirà l’ingresso nel secondo circuito, quello del Lissolo, lungo 24,1 chilometri e da ripetere per quattro volte. Al via tra gli altri il campione italiano Simone Velasco, Diego Ulissi e Simon Yates.

Al momento sono 16 le squadre ProTour iscritte alla 104ª edizione della Coppa Bernocchi che scatterà lunedì 2 ottobre prossimo da Parabiago. La bandiera a scacchi sventolerà in Piazza Maggiolini alle 11 dove è prevista la partenza ufficiale. L’arrivo a Legnano in viale Toselli dopo 187,68 chilometri.

Il primo traguardo volante è a Nerviano, sono confermati i passaggi con traguardo volante a San Vittore Olona e Cerro Maggiore. Si tornerà poi a Legnano per il passaggio su viale Toselli, direzione San Giorgio su Legnano per raggiungere l’ultimo traguardo volante. Immancabile il tradizionale passaggio in Valle Olona dove si affronteranno il Piccolo Stelvio, lunghezza complessiva di 1.685 metri e dislivello di 120 metri con pendenza media del 7,1% (14% nei punti più ripidi) e si aggiudicherà il GPM sulla parte più dura della rampa ribattezzata “Caramamma”.

Dopo 7 giri in valle (per un totale di circa 17 Km) si tornerà a Legnano, dove la gara tributerà la città organizzatrice con uno spettacolare passaggio per le vie del centro città prima di arrivare in viale Pietro Toselli. Attesi al via il belga Van Aert e tre ex campioni del mondo, l’inglese Cavendish, il portoghese Rui Costa, il francese Alaphilippe oltre al nostro Ciccone.

La presenza dei supercampioni sloveni Pogacar (vincitore nel 2022) e Roglic, oltre a Van Aert, al tedesco Kamna, al francese Pinot e altri nomi di spicco del panorama ciclistico mondiale (nella Women’s Race ci sarà anche l’ex campionessa del mondo Elisa Balsamo) impreziosiranno l’edizione numero 102 della Tre Valli Varesine, che scatterà. La corsa, di livello Pro.Series, si correrà martedì 3 ottobre, con partenza da Busto Arsizio e arrivo a Varese dopo 196,5 chilometri.

Il tragitto che i partecipanti dovranno affrontare ricalca in grandissima parte quello visto nel 2022, quando a imporsi fu proprio Tadej Pogačar. La partenza rimane quella consueta, con un tratto in linea di 42 chilometri che porterà i corridori da Busto Arsizio verso l’abitato di Varese. In mezzo ci saranno lo strappo di Morazzone e quello che conduce in via Sacco, dove è posto il traguardo di giornata.

A quel punto i corridori inizieranno ad affrontare per la prima volta il circuito cittadino che presenta la salita di Montello e che dovrà essere percorso per 8 volte consecutivamente. Quando i chilometri nelle gambe saranno già 145, i corridori avranno in agenda due giri di quello che viene chiamato “circuito lungo”, ovvero un itinerario che aggiunge, al circuito già affrontato in precedenza le ascese, brevi ma insidiose, di Morosolo e Casciago.

Il giro lungo misura 25 chilometri ed è caratterizzato da un tratto di discesa, dopo Casciago, non molto ripido ma abbastanza insidioso, che anticipa lo strappetto che riporta poi verso il traguardo di via Sacco. Nel corso dell’ultimo giro, il suddetto strappo si concluderà a poco meno di due chilometri dall’arrivo.