Controlli straordinari al Crocione, quattro denunciati

Controlli straordinari nel quartiere Crocione su iniziativa dei carabinieri della compagnia di Seregno, con il sostegno dei comandi dell’Arma di Monza e Desio e l’aiuto delle unità cinofile del nucleo Casatenovo e della polizia locale.

Sono state identificate 37 persone, con un bilancio di quattro denunce, due segnalazioni amministrative e il sequestro di alcuni veicoli. I militari hanno perlustrato diverse unità abitative del quartiere e in un’area industriale dismessa tra via Cavour, via San Rocco, via D’Azeglio e corso Matteotti. Nei controlli sono scesi in campo 30 militari dell’Arma e coinvolte unità cinofile specializzate nella ricerca di stupefacenti ed armi.

Durante l’intervento nell’area industriale abbandonata sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria un 46enne cittadino algerino, un 43enne etiope, un 43enne ed un 30enne di nazionalità marocchina, tutti irregolari e senza fissa dimora, per il reato di invasione di terreni ed edifici, per di più gli ultimi tre stranieri sono stati denunciati anche per inosservanza del provvedimento di espulsione emesso dal questore.

Un 52enne originario del Marocco ed un 37enne di nazionalità ucraina, sono stati, invece, sanzionati sotto il profilo amministrativo per ubriachezza molesta. I controlli sono continuati da parte dei carabinieri sui veicoli parcheggiati all’interno del complesso residenziale Crocione, dove sono stati scoperti tre autoveicoli ed un motociclo senza assicurazione e perciò sottoposti a sequestro.

La stessa attività era stata eseguita anche a giugno dello scorso anno dai militari della compagnia di Seregno, durante un intervento nello stesso quartiere, in quel caso erano state sequestrate venticinque autovetture senza assicurazione.

