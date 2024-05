Cibo e bevande scaduti, caffè di provenienza ignota: multa da 2mila euro a locale di Monza

Monza – Cibi e bevande scaduti, non si sapeva neppure da dove provenisse il caffè. Duemila euro di multa in un locale pubblico di Monza. Polizia locale e Ats uniti per la tutela del consumatore. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Comando polizia locale di Monza, nucleo annonaria e quartieri, congiuntamente ad Ats, hanno effettuato ispezioni di esercizi commerciali nel quartiere Libertà/ Cristo Re.

Durante l'ispezione in un locale pubblico di somministrazione alimenti e bevande, sono stati trovati cibi e bevande scaduti. Accertata anche la mancata tracciabilità del caffè somministrato e l'omessa esposizione dei prezzi sono state elevate sanzioni per un totale di circa 2mila euro. Queste attività proseguiranno su tutto il territorio, nel centro storico ma anche nei quartieri per la salute e la sicurezza dei consumatori.