Conferma annunciata Carate è di Veggian

di Sonia Ronconi

Luca Veggian è stato riconfermato sindaco di Carate. Una vittoria schiacciante per il candidato di Forza Italia sostenuto anche da Fratelli d’Italia, Lega, Lista Civica per Luca Veggian Sindaco, Lista Civica Siamo Carate Veggian Sindaco. "Sono felicissimo per questa vittoria con un risultato di consensi che va oltre ogni mia più rosea aspettativa – la felicità di Veggian –. È bello vedere che dopo 5 anni le persone abbiano apprezzato la nostra buona volontà e i tanti traguardi raggiunti. Forza Italia è stato il primo partito seguito dalle due liste civiche ed è un risultato storico. Ringrazio i caratesi che mi hanno votato, anche perché Carate è stato il primo Comune in Brianza per affluenza (54,37%). Ora subito al lavoro per completare tutte le opere avviate, ma abbiamo altri progetti per 10 milioni di euro grazie al Pnrr".

Mastica amarezza il candidato del centrosinistra Fabio Marco Casiraghi. Era sostenuto da due liste, il Partito Democratico e la civica Carate Bene Comune. "Sapevamo che sarebbe stata una missione difficile, ma in poco tempo abbiamo preparato una squadra nuova con tanti progetti e idee che avrebbero potuto riaprire i giochi – le parole di Casiraghi –. Resta sempre l’amaro in bocca, ma le persone hanno scelto Luca Veggian a cui faccio i complimenti. Fa pensare il risultato di Fratelli d’Italia che doveva spiazzare tutti, anche rispetto alle Regionali. A conclusione dello spoglio di tutte le sezioni anche noi dovremo iniziare a pensare a lavorare in modo più efficace per il futuro".