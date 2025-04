Concerto di beneficenza alla festa della mamma

“Festa della mamma, una canzone per te“, è il concerto di beneficenza di Salute Donna che si terrà al San Luigi a Concorezzo l’8 maggio. Sul palco, Radio Eros Band, Annalisa Beretta, Beppe Altissimi.

Il ricavato servirà a realizzare gli arredi per la sala d’attesa del reparto di risonanza magnetica dell’Istituto dei Tumori a Milano e a garantire la presenza di una psico-oncologa al Sacco.

Continua l’opera dell’associazione guidata da Anna Mancuso che ha 28 sedi aperte in tutta Italia di cui 15 in Lombardia (una è a Monza, all’interno dell’oratorio di Cederna) e 300 volontari quotidianamente nei reparti di oncologia e nelle sezioni. A Monza si svolgono circa 150 visite senologiche all’anno, a Vimercate oltre 200. Sono i numeri di un’importante opera di prevenzione portata avanti con tenacia dal 1994. Nel tempo il sodalizio ha creato il gruppo parlamentare per la lotta contro il cancro, di cui fanno parte 46 associazioni con 199 sedi nel Paese. Per prenotare i biglietti bisogna scrivere all’indirizzo info@salutedonnaonlus.it.

Bar.Cal.