Il corpo musicale La Cittadina augura buon anno con il tradizionale concerto del 6 gennaio in Villa Traversi. Un appuntamento da non perdere per salutare il nuovo anno a suon di musica. L’appuntamento con la tradizionale kermesse medese è per lunedì alle 15.30 nella Sala del Coro di Villa Antona Traversi. Il Maestro che guiderà La Cittadina nel concerto dell’Epifania è da anni Sergio Carlo Vecerina. L’ingresso è libero.

Son.Ron.