Con le telecamere alla casetta tornerà l’acqua

Dopo 14 mesi di disattivazione causa vandalismi continui, sembrano in dirittura d’arrivo le procedure per il ripristino della casetta dell’acqua di via Piave.

La struttura, una delle tante attivate da BrianzAcque negli ultimi anni in tutti i comuni serviti, è fuori uso ormai da fine estate 2022, dopo l’ennesimo atto vandalico che l’aveva pesantemente danneggiata.

Da allora, l’azienda che gestisce la distribuzione dell’acqua potabile in Brianza, aveva chiesto al Comune di installare telecamere per prevenire ulteriori atti di danneggiamento prima di procedere all’ennesima riparazione. "Colpa tua, colpa mia, sono 14 mesi che i residenti del centro si devono sobbarcare minimo 2 chilometri per rifornirsi alla casetta dell’acqua", faceva notare Claudio Trenta sulla sua seguitissima pagina Facebook dedicata proprio a Barlassina. Sono passati diversi mesi di stallo, poi finalmente il Comune di Barlassina ha provveduto, ormai oltre due mesi fa, ad installare due telecamere che inquadrano costantemente la casetta dell’acqua, da due punti diversi, così da rendere impossibile il compimento di atti di vandalismo che passino inosservati. "Aspettiamo fiduciosi che la temporanea sospensione del servizio di 14 mesi venga finalmente ripristinata. A meno di ulteriori problemi a noi attualmente sconosciuti", dice Trenta. Dall’Ufficio stampa di BrianzAcque arriva la conferma: "La ditta incaricata sta effettuando i lavori di ripristino, non appena ci comunicheranno la fine dei lavori procederemo al riavvio". Ga.Bass.