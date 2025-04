Commedia degli equivoci. In attesa dalla psicologa con il Gruppo Bonacina

Una commedia spassosa e divertente, ambientata nella sala d’attesa dello studio di una psicologa. Un testo che gira attorno ai rapporti che, per un disguido, si vengono a creare tra i pazienti, fra equivoci e incomprensioni decisamente comici. È lo spettacolo teatrale “Chiamatemi pure professore“ scritto da Luciano Lunghi, che verrà portato in scena sabato alle 21 sul palco dell’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno: in scena gli attori del Gruppo Teatro Sonia Bonacina. Sotto la regia di Astrid Stefanoni prenderanno corpo i dialoghi, i litigi, le incomprensioni e le situazioni surreali tra alcuni personaggi che si ritrovano nella sala d’attesa di una psicologa, dove il malfunzionamento di un computer ha causato una sovrapposizione di appuntamenti: la dottoressa è costretta ad allontanarsi e a complicare ulteriormente la giornata ci si mette l’arrivo di due ladri. Il susseguirsi degli avvenimenti costringerà tutti a trovare un modo per collaborare. Biglietti d’ingresso dai 10 ai 12 euro, in vendita online già da oggi attraverso il sito www.gruppoteatrosoniabonacina.it. Info all’indirizzo gtsoniabonacina@gmail.com.

F.L.