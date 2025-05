Com’è stata questa scossa?. Prime prove di disastro: in 1.900 a lezione di terremoto

Un’esperienza dall’alto valore formativo, quella che stanno vivendo in questi giorni quasi 1.900 studenti della provincia di Monza e Brianza – e aperta a tutti i cittadini – immersi in una simulazione che replica l’intensità sismica di un terremoto. È questo il cuore pulsante di Emerlab on the road, l’evento organizzato dalla protezione civile in collaborazione con Provincia e Prefettura, che ha portato a Monza il Seismulator, la speciale pedana movibile in grado di riprodurre l’effetto sismico.

Allestito nel parcheggio dell’Istituto Mosè Bianchi fino a domenica, accanto al gazebo della mostra “Terremoti e strutture“, il Seismulator – fornito da “Eucentre for your safety“ di Pavia – permette di “vivere“ in sicurezza tre tipologie di scosse, ispirate al terremoto di Taiwan del 1999. La scala Richter è stata ridotta da 7.6 a 6, e l’esperienza è modulata su tre scenari: come si vive al piano terra di un edificio, al quinto piano di un edificio in cemento armato (in maniera meno brusca ma con spostamenti maggiori), e in una struttura sismicamente isolata, molto più stabile.

Per la prima volta a Monza, il Seismulator rappresenta anche un messaggio potente: prevenzione e consapevolezza salvano vite. "Promuovere la cultura della sicurezza è un investimento sul futuro del nostro territorio - dice il sindaco Paolo Pilotto - Ringrazio i volontari per l’impegno e mi auguro che i nostri ragazzi siano curiosi di fare esperienze utili per la loro formazione e per il loro essere cittadini". Il progetto coinvolge anche scuole elementari e medie, e si inserisce nella campagna nazionale “Io non rischio“, che da anni porta la cultura della prevenzione nelle piazze.

"Eucentre, fondazione fondata nel 2003 da Università di Pavia, Iuss, Dipartimento nazionale della Protezione Civile e Ingv, ha costruito un’intera palazzina di 4 piani per per fare simulazioni sismiche utili alla prevenzione - spiega il presidente Rui Pinho -, e con i nostri laboratori, come questo, giriamo l’Italia dal 2005". La mostra e il simulatore sono aperti gratuitamente a tutti, previa registrazione tramite Qr code o sito del Comune (giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 17.30, sabato e domenica dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30).

Il programma prevede anche convegni e incontri formativi, come quello già tenuto al Liceo Frisi con gli enti coinvolti nella gestione delle emergenze, e quello in calendario domani, dedicato ai tecnici e all’uso della tavola vibrante per l’analisi strutturale. Le esercitazioni operative saranno invece venerdì alle 18 in via Rosmini, e sabato, alle 9 e alle 17, all’interno del Parco di Monza.

Alessandro Salemi