Come gestire un magazzino

Per chi sta pensando di lavorare come magazziniere, il Consorzio Desio Brianza propone un corso di formazione gratuito per diventare addetto alla logistica di magazzino e gestione di magazzino e si propone di fornire ai partecipanti le competenze per effettuare il trattamento documentale delle merci relazionandosi con gli operatori della filiera e del trasporto ed effettuare il monitoraggio della quantità delle merci. Il corso, della durata di 100 ore, ha l’obiettivo di formare operatori che abbiano sviluppato la capacità di verificare lo stato delle merci, degli ordini, gestire il ricevimento e lo smistamento delle merci all’interno del magazzino, verificare le giacenze ed effettuare le operazioni informatiche insite al corretto funzionamento del magazzino. I corsisti sperimenteranno l’utilizzo del software Danea. Il corso è gratuito per persone dai 16 fino a 65 anni, residenti o domiciliate in Lombardia, che sono beneficiari di ammortizzatori sociali, in assenza di rapporto di lavoro, percettori di RdC, disoccupati di lunga durata (almeno sei mesi), utenti con una presa in caricosegnalazione sociosanitaria o sociale o sono inseriti in progettiinterventi di inclusione sociale, lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione, donne, indipendentemente dalla condizione di fragilità, uomini con almeno 55 anni di età. Possono inoltre accedere le persone con disabilità, iscritte al collocamento mirato di cui alla L. 6899, indipendentemente dall’età. Info: tel. 0362-39171, formazioneadulti@codebri.mb.it.

Veronica Todaro