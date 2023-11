Come diventare assistenti familiari

Sono aperte le pre-iscrizioni per il corso di assistente familiare, la figura che svolge attività di cura ed accudimento di persone con diversi livelli di autosufficienza psico-fisica, anche a sostegno dei familiari, contribuendo al mantenimento dell’autonomia e del benessere in funzione dei bisogni dell’utente e del contesto di riferimento. L’intero percorso formativo, promosso dall’azienda consortile Consorzio Desio Brianza è composto da due moduli: il primo introduttivo di 40 ore per l’acquisizione delle competenze essenziali riferite alla cura e all’igiene della persona con un basso bisogno assistenziale, la preparazione dei pasti, la comunicazione e relazione con la persona assistita e la sua famiglia, la cura della casa e igiene domestica, i diritti e doveri nel rapporto di lavoro. Il secondo di base di 120 ore per l’acquisizione delle competenze che caratterizzano l’esercizio dell’attività lavorativa dell’assistente familiare nell’assistenza alla persona non autosufficiente. Durante e dopo il corso ai partecipanti saranno offerti gratuitamente servizi di orientamento e accompagnamento alla ricerca di lavoro e dopo aver conseguito l’attestato di competenza potranno iscriversi allo Sportello assistenti familiari dell’Ambito territoriale di Desio. Il corso è gratuito per persone dai 30 fino a 65 anni, residenti o domiciliate in Lombardia, disoccupati o beneficiari di ammortizzatori sociali. Per iscrizioni e informazioni: Tutororientatori servizi al lavoro, tel. 0362-39171; formazione@codebri.mb.it; preiscrizionifa@codebri.mb.it.

Veronica Todaro