Come crescere i giovani. Esperti in sala

Lo sguardo di uno dei maggiori esperti italiani di educazione emotiva sugli adolescenti di oggi, per capire meglio le dinamiche di quell’età, ma pure quelle dell’infanzia, e per fornire a genitori sempre più spaesati suggerimenti concreti per crescere bambini e ragazzi. È l’iniziativa che si terrà domani alle 21 a Lissone nell’auditorium di Palazzo Terragni, in piazza Libertà, sotto titolo “Lezioni d’amore per un figlio - Preparare i figli alle sfide della vita“: protagonista il noto psicopedagogista, scrittore e divulgatore Stefano Rossi, che spiegherà come connettersi col cuore di ragazzi e ragazze, imparando a comprendere le oscillazioni emotive, le sfide e le insidie dell’adolescenza, tra bisogno di amicizia, solitudine, amore e desiderio, l’apparenza promossa dai social, il perfezionismo e il labirinto del sentirsi brutti, l’aggressività, l’uso di sostanze, i disturbi del comportamento alimentare. "Viviamo in una società che mette i bambini e i ragazzi sotto pressione con troppa competizione e troppe aspettative - spiegano dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune -. Ansia, insicurezza, paura di fallire e di non essere mai abbastanza sono sempre più comuni. La serata darà ai genitori sia occhi più profondi sia suggerimenti per crescere i figli".

Di giovani ed educazione si parlerà anche venerdì a Biassono, alle 21.15 al cineteatro Santa Maria, nell’incontro “Educare: risvegliare la nostalgia del mare“ con Alberto Bonfanti, presidente dell’Associazione Portofranco che aiuta nello studio i ragazzi delle superiori, e Tiziano Viganò dell’Associazione Standy by me.

F.L.