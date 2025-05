Cocktail a tema preparati dai ragazzi del centro Ciofs

Ci saranno anche quattro originali “Cocktail rosa” presentati oggi dai ragazzi del Ciofs, Cento di formazione professionale salesiana. In particolare, saranno in campo i giovani del corso di “Tecnico dei servizi di Sala e Bar” del centro di Cesano Maderno. Gli studenti di quarta, accompagnati dal tecnico di laboratorio Stefania Airoldi, hanno ideato una speciale cocktail list a tema, che sarà proposta al pubblico in occasione del Giro. Il progetto rientra nell’obiettivo educativo del Ciofs-Fp: formare professionisti del settore ristorazione pronti a inserirsi nel mondo del lavoro. Dallo sciroppo di rosa all’estratto di barbabietola fino all’orange curacao e alla creme de violette: quattro ricette dominate dal colore rosa. La cocktail list sarà disponibile per chiunque voglia degustare qualcosa di fresco e originale durante il passaggio del Giro.

Ga.Bass.