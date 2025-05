Cittadini e sicurezza: "Monza è bella di giorno ma pericolosa la sera"

Dopo l’ultima aggressione avvenuta nei giorni scorsi nei giardini della Villa Reale, i monzesi non si sentono troppo sicuri in alcune zone della città.

La percezione comune riporta un senso di cautela soprattutto in zona stazione, Parco e Villa Reale, Boschetti, ma anche nei giardini del Nei (via Enrico Da Monza), dove una signora che abita in via Bergamo racconta che il figlio ventiseienne è stato bloccato, aggredito con il braccio al collo e gli è stata sfilata la catenina d’oro. Solo passato lo spavento si è accorto del furto, che però non ha denunciato.

Altri dicono di sentirsi sicuri, ma solo non girano a piedi la sera, in solitaria. "Io giro sempre in bicicletta – racconta Massimo Benetti – perciò in caso di pericolo allungo la pedalata. Per questo non ho mai avuto problemi. D’altronde non giro la sera, se non per uscite mirate al cinema, teatro o a convegni. La zona attorno alla stazione di Monza, come tutte le stazioni, si sa che è pericolosa, soprattutto alla sera".

"In centro sento spesso che si verificano scontri tra baby gang e bisogna stare attenti – commenta Alberto Rossi –. Io non esco la sera, ma sicuramente se avessi una figlia di 20 anni non la lascerei andare da sola, alla sera verso il Parco, i Boschetti Reali e la stazione. Sono decisamente zone pericolose. C’è poco da fidarsi". Marina Ballabio invece, dice di sentirsi sicura, ma con l’accortezza di rimanere sempre in luoghi affollati.

"Vado a Milano per lavoro – racconta – negli orari dei pendolari e cerco di stare sempre in mezzo alla gente. Anche al Parco vado nei fine settimana quando è popolato da giovani e famiglie. Penso che sia da evitare al mattino e alla sera sul tardi".