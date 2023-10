Cinque percorsi, sarà Muvim. Sport all’aperto fra arte e salute

Cinque percorsi per diventare il punto di riferimento dei runner brianzoli.

Il Comune ci ha messo i soldi, 85mila euro, quattro associazioni storiche – Di.Po, che coordina, De Ran Club, Time 4 Run, Athlectic Club – e il Cai, l’esperienza: fra gli itinerari di MuVim, Vimercate in Movimento, il nuovo progetto di sport all’aperto della città, anche quello “notturno” per i lavoratori dell’Energy Park, dai 5 ai 15 chilometri per scoprire il centro storico fino ai sentieri e alle stradine di campagna più nascoste. Un altro cammino è dedicato all’acqua.

Tutti partono dal Parco Sottocasa, baricentro del piano grazie al quale la salute verrà correndo. Sabato, l’inaugurazione della maxi-pista, alle 10, proprio nel giardino della dimora di delizia. Le fatiche saranno ripagate perché la vocazione del programma è anche culturale, la mega-pista infatti collega i gioielli artistici.

"Tesori e salute saranno finalmente in rete e alla portata di tutti", spiega Mariasole Mascia, vicesindaco con delega alla partita. Obiettivo di punta dell’amministrazione fin dai tempi della campagna elettorale.

"Vimercate diventerà un modello per ‘gambe’ di tutte le età - ancora Mascia - nei gruppi che hanno lavorato con noi abbiamo trovato interlocutori competenti e appassionati.

Questa formula ci permette da un lato di valorizzare il nostro patrimonio culturale e naturalistico e dall’altro di realizzare un importante intervento di sicurezza sul sottopasso in zona Esselunga, che è stato illuminato".

Per il trait d’union fra via Falcone e Borsellino e le Torri Bianche la Giunta ha provveduto all’installazione di lampioncini all’esterno e proiettori all’interno.

"La nuova veste crea uno spazio più visibile e accogliente, anche al buio", sottolinea il vicesindaco. Ma le nuove luci che "hanno anche il compito di ridurre gli incidenti, rendendo tutto più chiaro", sono dotate di crepuscolare, "nessuno spreco, si accenderanno solo di sera".

A sostegno dell’iniziativa sono scesi in campo Regione, Parco Agricolo Nord Est (Pane) e Provincia.

Barbara Calderola