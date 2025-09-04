Cinquanta corsi dall’ambiente alla grafologia

Al via il 26esimo anno accademico dell’Università della terza età, con una serie di novità sulle materie. Se infatti le lezioni inizieranno il 6 ottobre, dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 18.30 in viale della Repubblica, è già ora di decidere a quale corso, tra i tanti proposti, iscriversi. Quelli organizzati sono 52, di cui 8 annuali e 44 semestrali, con una quindicina di materie introdotte per la prima volta: si spazia da alberi, biodiversità e clima ad animali che amiamo nell’ambiente che ci gira intorno; bonsai arte e cultura, diritto con un focus sui contratti. Non mancano la filosofia giapponese e la geografia culturale; geopoetica e grafologia per raccontare attraverso la scrittura chi siamo; kinesiologia e ginnastica posturale, lavoro a maglia, mineralogia e gemmologia, origami, scienze ambientali e cambiamento climatico, storia dell’arte con un approfondimento su Caravaggio. Programmi dettagliati e modalità di iscrizione, da martedì 16, sul sito www.muggio.it nelle pagine dell’Università della terza età.

Organizzato anche un ciclo di 7 conferenze aperte a tutti: astronomia, dalla parte dei consumatori, l’assicurazione gioie e dolori, le meraviglie dello stile liberty, l’intelligenza artificiale nella vita quotidiana, patente a punti, terza età declino o saggezza. Partecipazione gratuita con registrazione a partire da gennaio. I nuovi corsi saranno presentati sabato 27 alle 17 nella sala civica di Palazzo Isimbardi. Per info 039-2144335 o 338-2142384, oppure via mail scrivendo a proloco@muggio.it.

V.T.