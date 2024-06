Cinema, pizza e balli. La terrazza si trasforma nel “Bloom Garden“

Il grande cinema in lingua originale, musica, balli e specialità culinarie, per un weekend che sa già d’estate. Da oggi il Bloom di Mezzago si in Bloom Garten, con l’apertura sulla terrazza del centro multiculturale di via Curiel della “Premiata Pizzeria“. Una veste “open air“ che durerà fino all’8 settembre e a cui si affiancherà stasera, dalle 19, la proiezione negli spazi di BloomCinema del film francese “Il gusto delle cose“ di Tran Anh Hung, con Juliette Binoche, proposto in versione originale sottotitolata, mentre martedì alle 21.30 verrà replicato nella versione doppiata in italiano. Domani dalle 17.30 e fino alle 22, invece, ci sarà la “Festa dei corsi“, con esibizioni di batteria, danza moderna, danza classica, hip hop, aerobica anni ‘80 e danza sui tacchi, ma anche di pole dance, balli swing e lindy hop, boogie woogie e country.