Monza, blatte in negozio e sottoscala adibito a cucina-dormitorio: chiuso locale etnico

Monza, 14 febbraio 2025 - Blatte, lavoratori in nero e un sottoscala trasformato in cucina e dormitorio, droga nei servizi igienici e una banda di ragazzi allontanati perché disturbavano i clienti e che tornano a vendicarsi con un sasso in mano e picchiano il vigilante.

La Polizia locale di Monza, durante il controllo di vari esercizi commerciali in centro città, ha ispezionato un locale etnico, scoprendo la presenza di blatte ed è quindi stato necessario richiedere l'intervento degli ispettori di Ats Igiene Alimenti e di Ats Igiene pubblica. Al termine del controllo più accurato, la decisione di chiudere il negozio per mancanze igienico-sanitarie. Il titolare è stato inoltre sanzionato per non avere mai segnalato agli organi competenti l'inizio dell'attività, per la mancata registrazione sanitaria e per la mancata osservanza dell'obbligo di fare sottoporre il locale a una preventiva ispezione.

Si è poi scoperto che nel negozio lavoravano due persone in nero e anche per questa prestazione irregolare per il negoziante è scattata una sanzione. Ma non è finita qui. Il sottoscala del negozio, un locale privo di riscaldamento e senza finestre, era stato trasformato in un appartamentino di fortuna con tanto di dormitorio e annessa cucina ed è scattata una diffida a continuare ad abitare il sottoscala.

Nel corso dei controlli la Polizia locale ha trovato e sequestrato anche droga. La sostanza stupefacente è stata rinvenuta all'interno dei servizi igienici di un bar e pure all'interno di un cestino dei rifiuti posto sulla pubblica via, nascosta all'interno di un panino. Gli agenti sono dovuti intervenire anche in un supermercato del centro monzese, chiamati dal vigilante che poco prima era stato colpito con un sasso tenuto nella mano da un giovane che si accompagnava con un'altra mezza dozzina di coetanei. Il vigilante aveva allontanato dal negozio due di questi giovani perché disturbavano i clienti e loro sono tornati con i 'rinforzi' e l'hanno aggredito con percosse.