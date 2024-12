Pesce e carne abbandonati a terra, grasso su cappa e tubature: chiuso ristorante etnico

Monza, 4 dicembre 2024 – Cucina da incubo in un ristorante etnico alla periferia di Monza: grasso che colava sul pavimento da cappa e tubature, blocchi di pesce e carne congelati, non confezionati, buttati a terra, sul pavimento lurido delle celle frigorifero, cibo in ogni angolo senza nessuna etichettatura tale da indicarne la tipologia, la provenienza e la data di scadenza.

Mentre nei due piani superiori, vigili, poliziotti e personale di Ats Brianza, hanno trovato una trentina di letti disposti in stanzette prive di luce e di riscaldamento visto che l'impianto elettrico non è a norma e la caldaia è rotta. Così come non funzionante la fognatura.

Gli agenti della polizia locale hanno sequestrato il ristorante e i due piani superiori, oltre al dehors costruito abusivamente nel cortile del locale. È proprio da lì – un'area con una insolita presenza di rifiuti e un continuo viavai di persone – che è partita l'ispezione. Tredici le persone trovate a lavorare nel ristorante, tutte regolari.