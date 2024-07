Che fatica trovare una casa: soltanto uno su 5 ce la fa. Agenzia dell’Abitare al lavoro

Solo uno su cinque ce la fa. L’Agenzia dell’Abitare, il servizio promosso dai Comuni dell’Ambito di Seregno, si sta rivelando una risorsa preziosa per affrontare il drammatico problema dell’emergenza casa. I numeri dei primi sei mesi sono già indicativi: sono più di 100 gli utenti ricevuti e, nel 20% dei casi, sono riusciti a trovare una sistemazione accessibile per il loro stipendio. I risultati sono stati presentati durante una conferenza stampa alla presenza del sindaco Alberto Rossi e dell’assessore Laura Capelli, ma anche con Marco Boffi (vicesindaco di Lentate sul Seveso), Antonina Fiorillo (assessore di Misinto), Adriano Corigliano (vicesindaco di Giussano). "Di 101 utenti - spiega Andrea Scaleggi, coordinatore dell’Agenzia per l’Abitare - l’11% si è presentato di propria iniziativa.

Questa è una quota da incrementare perché l’Agenzia ha dimostrato di poter interagire molto bene anche con famiglie con una situazione economica non estremamente precaria. Il 43% degli utenti, infatti, ha un Isee tra i 6mila e i 14mila euro. Si tratta di nuclei familiari che hanno un reddito stabile e un’esperienza di locazione conclusa, ma non si trovano in situazione di morosità". La maggior parte degli utenti è arrivata dai Servizi sociali. Il 33& degli utenti, infatti, è costretto a spendere metà del reddito familiare per pagare l’affitto. Ebbene, l’Agenzia per l’Abitare ha fatto miracoli proprio per le persone più in difficoltà, trovando la soluzione per un utente su cinque. Sono gli utenti classificati in "fascia nera" e che è stato possibile aiutare grazie allo strumento del canone concordato.

Gualfrido Galimberti