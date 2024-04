Cesano Maderno, carcasse di conigli selvatici al parco Pertini: ipotesi avvelenamento, il sindaco chiude l’area

Cesano Maderno (Monza), 24 aprile 2024 – Numerose carcasse di conigli selvatici sono state rinvenute questa mattina all’interno di un parco pubblico a Cesano Maderno. Gli animali, abituali frequentatori dell’area, sarebbero stati avvelenati con esche: l’amministrazione comunale è intervenuta d’urgenza con la chiusura del parco Pertini, area verde compresa tra le vie San Bernardo, Selvetto e Pertini.

Per motivi precauzionali ed in attesa delle verifiche in atto da parte di Ats Brianza e dell’Istituto Zooprofilattico sul materiale prelevato dopo il primo sopralluogo dell’Ufficio Ambiente del Comune, il sindaco Gianpiero Bocca ha firmato un’ordinanza che vieta l’accesso al parco al fine di tutelare persone e animali dal contatto con possibili fonti di avvelenamento.

La chiusura del parco si rende indispensabile per consentire le operazioni di verifica e bonifica che verranno effettuate nei prossimi giorni in tutto il parco.

Intanto sono in corso indagini sia sul fronte sanitario per capire le cause dell’avvelenamento che sul fronte delle eventuali responsabilità penali per quanto accaduto.