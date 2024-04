Azzannata da un pitbull. Risarcimento da 50mila euro

Azzannata da un cane, ora dovrà essere risarcita con 50mila euro. Questa la sentenza della giudice Raffaella Filoni di Pavia, in conclusione di un procedimento civile che vedeva contrapposti la donna a una coppia di suoi amici, cioè i proprietari del cane di razza pitbull. Durante il procedimento era stata anche disposta dalla giudice una consulenza medico-legale, che aveva concluso per un’invalidità del 14 per cento in seguito al morso: la donna aveva infatti riportato una grave lesione. L’accaduto risale all’ottobre del 2020. La donna con il compagno era a cena a casa dei due amici, proprietari del cane. Inizialmente sembra che il cane si fosse mostrato docile ma, quando la cena era ormai quasi conclusa, aveva azzannato la donna ancora seduta al tavolo. Per la giudice non è stata dimostrata la versione dei padroni dell’animale, che avevano sostenuto come la donna avesse fatto un movimento brusco, alzando anche la voce. La donna invece aveva spiegato di essere sempre rimasta seduta al tavolo della cucina e che era una serata tranquilla. Il cane dunque l’avrebbe aggredita improvvisamente e senza apparente motivo. Il pitbull era libero di circolare per casa e non aveva museruola. La donna era finita in ospedale d’urgenza, era stata medicata, ma aveva riportato danni permanenti.